Genoa, Gilardino: "Lipani e Gozzi? Che regalo da Mancini"

GENOVA - "E' una partita bella da giocare. Davanti ai nostri tifosi c'è la volontà di fare la gara giusta, quella vera con grande rispetto dell'avversario ma grande consapevolezza di quello che siamo noi". Così ha parlato Alberto Gilardino, tecnico del Genoa, alla vigilia del match interno contro la capolista Frosinone di Grosso, valido per la diciottesima giornata di Serie B. "Ci siamo preparati nel migliore dei modi. Dovremo esaltare le nostre qualità individuali all'interno di un gruppo che deve avere la consapevolezza di battagliare su ogni pallone - aggiunge Gilardino -. A livello fisico e tecnico la squadra sta dando risposte positive. C'è voglia di migliorarsi all'interno del gruppo e questo aspetto fa ben sperare. Dobbiamo pensare una gara alla volta". Su Grosso: "Fa piacere riabbracciare Fabio. La sua è una squadra preparata che sta facendo vedere ottime cose. Davanti hanno attaccanti forti che attaccano la profondità, centrocampisti che si inseriscono ma che sanno anche interpretare il ruolo. Sulle corsie laterali giocano molto". Sulle condizioni della squadra: "Badelj è rientrato mercoledì in gruppo, verrà in panchina. In mezzo si può giocare a due o a tre, con un trequarti più o meno offensivo. Questa squadra ha la possibilità di cambiare. Lipani e Gozzi? Sono fissi con noi da due settimane. Li conosco bene e so le qualità di entrambi. Mancini ha fatto un grandissimo regalo. Devono farsi trovare pronti". Ieri una giornata triste con la scomparsa di Sinisa Mihajlovic: "E' stata una giornata molto particolare, Sinisa l'ho avuto come allenatore. Avevo saputo nei giorni scorsi che sarebbe dovuto venire a vedere l'allenamento odierno e forse sarebbe dovuto venire anche domani sera allo stadio. Mi stringo alla sua famiglia mandando un abbraccio di cuore, faccio le più sentite condoglianze".