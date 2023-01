Roma-Genoa, Gilardino: "Mourinho fonte d'ispirazione, Criscito può giocare"

GENOVA - " C'è stato modo di rifiatare un pochino e quello per i ragazzi è stato positivo . Poi c'è stato modo di lavorare bene con i ragazzi. Li ho visti lavorare bene e questo ci porta alla partita di domani mantenendo le situazioni e le cose che abbiamo lasciato a Bari: consapevolezza di essere una squadra e la voglia di stupire che abbiamo avuto nelle partite precedenti". Alla vigilia dell'ottavo di finale di Coppa Italia allo stadio Olimpico contro la Roma di Mourinho, il tecnico del Genoa Alberto Gilardino è intervenuto in conferenza stampa : "La mia idea in queste ultime ore è di fare qualche accorgimento all'interno della gara ma per me tutti sono fondamentali e se devo fare delle scelte diverse dalle ultime gare è perché in questo momento c'è bisogno di tutti e c'è la volontà di partecipare alla gara di domani , così come a quella di lunedì col Venezia. Ci sarà la possibilità di dare spazio a chi ha avuto poco minutaggio o a chi non ne ha avuto per niente. La volontà è quella. In questi dieci giorni c'è stato un approccio positivo nel lavoro quotidiano".

Gilardino su Roma-Genoa e sul mercato

"La Roma è una squadra strutturata. Da parte mia è fonte di ispirazione incontrare un allenatore come Mourinho e potermi confrontare contro di lui. Sappiamo che è una squadra forte, sappiamo le loro qualità ma allo stesso tempo andremo a Roma per difenderci quando c’è da difendere e determinare all’interno della gara in modo concreto. Nel calcio non c’è nulla di scontato. Dobbiamo pensare a fare una prestazione importante, concreta, di grande sacrificio e dove ci sarà in alcuni tratti saper soffrire ma poi ci sono tempi e spazi da dover sfruttare. Il mercato? Insieme alla società abbiamo fatto valutazioni. Questo è un buon gruppo di lavoro. Se ci saranno degli accorgimenti da fare li valuteremo, se ci saranno delle uscite cercheremo di fare delle entrate", conclude Gilardino.

Gilardino su Coda, Martinez, Criscito e Maturro

"Io penso alla partita di domani e la partita di domani ci dice che Coda giocherà dall'inizio. Da parte sua deve essere focalizzato sulla prestazione e non ossessionato sul gol, giocare per i compagni e questa è la cosa fondamentale. Chi in porta? La mia idea è che domani gioca Martinez. Abbiamo dei portieri molto forti, le valutazioni le farò gara per gara. Criscito? Ha lavorato e sta lavorando come tutti i ragazzi. Se ci sarà modo di fare minutaggio a partita in corso assolutamente sì. Si è messo a disposizione ed è un valore aggiunto. Maturro? È un ragazzo giovane che ha bisogno di dare continuità sotto l’aspetto fisico e del lavoro. Farò delle valutazioni a riguardo o per la partita in corso o per le prossime".