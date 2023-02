Parma-Genoa, Gilardino: "Ko colpa mia. Criscito out, Maturro è il futuro"

Il Genoa cade dopo sette partite senza sconfitta e lo fa al Tardini contro il Parma . Dopo cinque vittorie e due pareggi arriva il primo ko per Gilardino sulla panchina del grifone. Una sconfitta che non cambia la classifica visto la sconfitta della Reggina a Palermo , ma vede allontanarsi ancora il Frosinone di Grosso. I rossoblù spinti da oltre 3500 tifosi al seguito non sono riusciti a mettere in campo una prestazione per portare pericoli dalle parti di Buffon e anche Gilardino ha analizzato la partita in conferenza stampa al termine della partita.

Genoa, le parole di Gilardino

"Mi assumo le colpe della sconfitta. Non sono riuscito ad entrare nella testa dei ragazzi dal riscaldamento" parte così la conferenza stampa di Alberto Gilardino al termine della partita. Un mea culpa del tecnico dopo il 2-0 del Tardini che ha poi ha analizzato la prestazione dei suoi: "È mancata la reazione della squadra dopo i gol subiti. Oggi abbiamo fatto un passo indietro ma non dobbiamo disperarci. Dalla prossima partita ci ritroveremo come fatto fino ad ora".

In vista della prossima sfida Gilardino ha parlato anche della situazione indisponibili: "Venerdì dovremo contarci perché abbiamo avuto qualche defezione e anche Criscito ha avuto un problema nel corso della partita. Domani lo valuteremo”. Poi l'analisi sulla prestazione di Maturro (difensore classe 2004 n.d.r.): "Ha tanta personalità. L’ho messo in campo perché mi ha dato subito grandi indicazioni in allenamento. In prospettiva è una giocatore importante per il Genoa".

In chiusura un ricordo su Parma: "A Parma ho vissuto tre anni stupendi e li porterò sempre con me. Tornare qui da allenatore c’è molta più responsabilità".