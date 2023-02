Genoa-Palermo 2-0: Corini ko, decisivi Gudmunsson e Jagiello

GENOVA - L'anticipo della 24° giornata di Serie B vede il Genoa battere il Palermo per 2-0 grazie alle reti di Gudmunsson e Jagiello. Gilardino schiera il tridente con Gudmundsson, Coda e Aramu che sfida il duo Brunori-Di Mariano scelto da Corini. Partita molto chiusa ed equilibrata con il Genoa che trova il gol del vantaggio al 25° con Gudmundsson, abile ad approfittare dell'unica conclusione in porta di tutto il primo tempo. La seconda frazione di gioco si apre in un cambio nelle fila dei siciliani: il francese Gomes rimpiazza Damiani, seguito da Tutino e Broh che provano a dare la scossa ai rosanero. Il Palermo prova a reagire e a cercare la via del pari ma Jagiello, abile a sfruttare un assit di Puskas, chiude la gara in pieno recupero. Il Genoa torna quindi alla vittoria dopo il pari contro il Pisa e la sconfitta di Parma, allungando sulla Reggina e mantenendo il secondo posto alle spalle del Frosinone. Si ferma invece il Palermo dopo tre vittorie di fila: i rosanero restano sesti in piena zona play-off.