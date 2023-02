Genoa-Palermo, Gilardino: "I rosanero ci hanno messo in difficoltà. Martinez straordinario"

GENOVA - Il Genoa ha interrotto la striscia di nove risultati utili consecutivi del Palermo grazie alle reti di Gudmundsson e Jagiello. Ecco le dichiarazioni di un soddisfatto Gilardino ai microfoni di Dazn: Sapevamo di incontrare una squadra in salute, ma volevamo fare la partita, lavorare bene negli spazi ed in aggressione e costruire i presupposti per vincere. Così è stato nella seconda parte del primo tempo. Tranne 10/15 minuti in cui ci siamo allungati e non abbiamo tenuto palla avanti. Nel secondo tempo ci sono stati i presupposti per fare il secondo gol sin dall’inizio. Il Palermo ha lavorato bene e ci ha creato qualche difficoltà, ma i ragazzi sono stati bravi a chiudere la partita nel finale. Complimenti alla squadra per come hanno interpretato la gara".