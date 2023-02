Modena-Genoa, conferenza Gilardino: i tifosi, Criscito e Frendrup

Dopo il -1 in classifica il Genoa vuole rispondere sul campo. Il Grifone è reduce dalla vittoria contro il Palermo e la priorità è difendere il secondo posto in classifica in Serie B. Sulla strada dei gialloblù c'è Il Modena di Attilio Tesser, che sta attraversando in un buon momento e sarà un avversario difficile. Appuntamento al "Braglia" domani, 19 febbraio 2023, con calcio d'inizio alle 16:15. Alberto Gilardino ha presentato il match in conferenza stampa.