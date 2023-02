Diretta Genoa-Spal ore 16.15: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Due campioni del mondo a confronto: Alberto Gilardino e Massimo Oddo si ritroveranno da avversari, in panchina, nel match odierno tra Genoa e Spal. I rossoblu cercano l'allungo sulle inseguitrici al secondo posto, i biancazzurri vogliono invece tornare a respirare provando ad abbandonare il terzultimo posto in graduatoria. Praticamente un testa-coda dunque, ma si prospetta una gara tutt'altro che semplice per i grifoni, che davanti avranno un avversario alla ricerca di punti preziosi.