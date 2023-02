Cagliari-Genoa, conferenza Gilardino: "Due calciatori recuperati. Ranieri..."

Uno dei match di cartello della ventisettesima giornata del campionato di Serie B è senza dubbio la sfida tra Cagliari e Genoa . Sarà Ranieri contro Gilardino : esperienza contro gioventù per due squadre che stanno facendo bene sin qui in stagione. Gli allenatori, entrambi arrivati a stagione in corso, hanno ingranato sin da subito portando punti alle rispettive squadre. Una partita dal sapore di Serie A visto che Cagliari e Genoa sono retrocesse in cadetteria e sognano di tornare in massima serie dopo un solo anno di purgatorio. La partita è stata presentata in conferenza stampa da Alberto Gilardino .

Verso Cagliari-Genoa, Gilardino: "Ringrazio Ranieri per i complimenti"

Concentrazione è l'imperativo di Gilardino: "Da qui alla fine saranno tutte partite importanti e fondamentali, sia quando si gioca contro squadre come Cagliari, Frosinone o Bari sia contro squadre come il Cosenza. Affrontiamo una squadra forte, ringrazio Ranieri per i complimenti. Loro sono partiti per vincere il campionato, sono una seria candidata alla promozione, hanno in organico giocatori che hanno fatto la Serie A e in casa hanno un ruolino di marcia eccezionale. In più ci sarà lo stadio pieno. Da parte nostra noi vogliamo fare una partita solida. Con fiducia e consapevolezza ci sarà la possibilità di esaltare le nostre qualità".

Due buone notizie dall'infermeria: "Sabelli e Frendrup sono recuperati, gli altri invece no. Mi fido molto del gruppo e di chi ho a disposizione. Non voglio scuse o alibi. Chi è fuori è importante e ci auguriamo che tutti rientrino presto, ma pensiamo a oggi e sono convinto che chi sarà chiamato in causa farà la sua parte".