Genoa, Gilardino e il messaggio a Mancini: "In Italia il talento c'è"

Il Genoa vuole continuare a correre, dopo la vittoria contro il Cosenza , cercando di mantenere la seconda posizione che vorrebbe dire a fine stagione promozione diretta. Il cammino è ancora lungo e sulla strada dei rossoblù nella prossima partita c'è la Ternana . Gli umbri col ritorn di Lucarelli in panchina stanno ritrovando alcune certezze e al Marassi vorrà sicuramente dare del filo da torciere alla squadra di Gilardino . Proprio il tecnico dei liguri ha parlato in conferenza stampa.

Genoa-Ternana, le parole di Gilardino

Alberto Gilardino ha analizzato la prossima sfida contro la Ternana: "Loro sono una squadra viva e dopo il cambio in panchina ha sicuramente nuovi stimoli. Noi l'abbiamo preparato nel migliore dei modi e dobbiamo sfruttare i nostri punti di forza per trovare il risultato positivo come nelle ultime gare".

Poi l'elogio al gruppo e ad alcuni singoli: "Nelle ultime partite abbiamo avuto alcuni problemi, ma l'atteggiamento e il lavoro sul campo dei ragazzi per cercare di recuperare quanto prima è gratificante per l'allenatore, il gruppo e il lavoro. Puscas? Ci parlerò per capire come sta, ma è stato a riposo solo precauzionale quindi dovrebbe essere della partita". In chiusura l'allenatore ha parlato della Nazionale e delle convocazioni: "Io guarderei in casa nostra, nei nostri settori giovanili perché non credo che non ci siano talenti pronti a sbocciare. Penso davvero che possano nascere tanti talenti, non solo attaccanti ma anche giocatori con altre caratteristiche".