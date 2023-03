Diretta Genoa-Ternana ore 16.15: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Al Marassi il Genoa ha una ghiotta occasione di poter strappare sul Bari e sul Sudtirol , entrambe fermate sul pari rispettivamente da Frosinone e Parma . Contro la Ternana non sarà sfida semplice visto anche il momento positivo degli umbri dopo l'avvicendamento in panchina e il ritorno di Lucarelli . La squadra di Gilardino arriva dalla netta vittoria contro il Cosenza e assieme alla spinta dei suoi tifosi vuole continuare a spingere per vedere sempre di più la Serie A .

Genoa-Ternana, dove vederla

La sfida tra Genoa e Ternana, valida per la 29a giornata del campionato di Serie B, sarà visibile su Sky Sport (Ch. 251) o Sky Calcio, Dazn, Helbiz Live e Now, oltre alle rispettive app scaricabili su pc, smartphone e tablet. Non sarà possibile seguire gratuitamente l'evento, ma in alternativa si può seguire la diretta testuale sul nostro sito.

Genoa-Ternana, le probabili formazioni

Genoa: Martinez, Bani, Vogliacco, Dragusin, Sabelli, Sturaro, Badelj, Frendrup, Haps, Gudmundsson, Puscas. All. Gilardino

Ternana: Iannarilli, Diakité, Sorensen, Mantovani, Cassata, Coulibaly, Di Tacchio, Corrado, Palumbo, Falletti, Partipilo. All. Lucarelli

Arbitro: Camplone