Genoa-Ternana, Gilardino su vittoria, Badelj e gol annullato dal Var

Le parole di Gilardino

Dopo la vittoria queste le dichiarazioni del tecnico del Genoa: "Nel primo tempo ho visto una delle nostre migliori prestazioni, nel giocare e nel palleggio. Nella ripresa ci siamo abbassati troppo, ma abbiamo difeso con solidità. Eravamo consci delle qualità della Ternana, che è pericolosa sui calci piazzati: il fatto di non aver incassato reti dimostra quanto siamo stati determinati. Non abbiamo fatto ancora nulla, ma la strada è quella giusta. Oggi c'eravamo in tutte le fasi, otto gare senza subire gol vuol dire che c'è disponibilità da parte di tutti: la difesa inizia dagli attaccanti e passa anche per chi entra a gara in corso. Badelj per noi è un giocatore importantissimo, ha fatto un'ottima gara così come tutti gli altri. Il gol annullato a Puscas? Non so se era da convalidare o meno, c'è il Var: lo rivedrò e poi farò le mie considerazioni".