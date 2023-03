Gilardino, il suo Genoa incanta: secondo posto e sogno Serie A

La svolta in gioco e risultati

Lui non ha subito il contraccolpo, in compenso per i rossoblu il cambio si è visto subito, nel gioco ma anche nei risultati: dopo un mese con Gilardino in panchina sono rientrati non solo nella corsa play off, ma anche per quella alla promozione diretta. Tre vittorie e un pari nelle prime quattro gare con lui alla guida, il restart a gennaio dove il Genoa è ripartito da dove aveva interrotto, vincendo: due i successi di fila. Una squadra irriconoscibile rispetto a quella di inizio anno: il Genoa diverte, si diverte e vola in classifica. Con Gilardino allenatore rossoblu un gioco fatto di pochi fronzoli, calciatori pronti a verticalizzare e ad arrivare in porta. Grazie alla nuova guida tecnica conquistati 31 punti sui 42 disponibili (9 vittorie, 4 pareggi e 1 sola sconfitta, contro il Parma), volando al secondo posto solitario in classifica a 53, a +3 sul Bari terzo e a -9 dal Frosinone primo. E questo nonostante il punto di penalizzazione ricevuto un mese fa. L'apice l'ultima vittoria con la Ternana, con il primo tempo giocato talmente bene che lo stesso tecnico l'ha definita "la migliore prestazione della stagione". Ora la Genova rossoblu sogna di nuovo in grande, lo fa grazie ad Alberto Gilardino, che non suonerà più il suo violino come nelle esultanze da calciatore, ma che fa cantare il suo Genoa come il migliore dei tenori.