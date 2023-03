Brescia-Genoa, Gilardino: le condizioni di Coda e l'elogio a Gudmundsson

Brescia-Genoa, le dichiarazioni di Gilardino

"Ogni partita, come ho sempre detto, è una storia a sé. Tutte le gare che abbiamo fatto sono state disputate con l’atteggiamento giusto" - ha detto Gilardino in conferenza. "La volontà nostra, da parte di tutti, è di essere ambiziosi con noi stessi. E’ un aspetto fondamentale. Io in primis cerco di trasmettere ogni giorno ai ragazzi di essere questi: vogliosi di andare alla ricerca del risultato attraverso gli atteggiamenti". Poi su Coda e Aramu: "Saranno convocati? Per domani no. Faremo delle valutazioni dopo la sosta per un eventuale recupero". Su Gudmundsson invece: "Si sta allenando come ha sempre fatto. E’ in buonissima condizione. E’ dentro la squadra. Lo stimolo mio nei suoi confronti è che non deve accontentarsi, a volte non deve scomparire dalla partita. Ha qualità e strappo nell’uno contro uno ma lo deve mettere in campo per 95 minuti e noi dobbiamo essere bravi ad andarlo ad accendere durante la partita. Per quanto riguarda l’extra-calcio non lo vedo diverso e non è stato toccato minimamente".Gilardino ha poi rivolto belle parole anche nei confronti di Blazquez, ad del club: "Innanzitutto ringrazio Blazquez per le belle parole. Ringrazio lui e la società per la stima dimostrata in questi mesi, ma il mio unico pensiero è domani e queste nove finali. Dico ai ragazzi di concentrarsi su queste sfide. Ringrazio per le belle parole ma il mio pensiero, ogni volta che vengo al campo, è per il Genoa".