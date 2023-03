Genoa-Reggina, Gilardino: tifosi, Puscas e il dubbio Dragusin

Dopo la pausa per le Nazionale, torna anche il campionato di Serie B. Il Genoa di Gilardino è al momento stabile al secondo posto in classifica a più cinque sul Sudtirol. Al Ferraris arriverà la Reggina, che invece sta vivendo un momento totalmente opposto dentro e fuori dal campo. L'allenatore del Grifone ha presentato il match in conferenza stampa.