Tsitsipas, il calcio e la rivelazione: “Tifo per una squadra italiana”

Tsitsipas e la passione per il Genoa

In un’intervista rilasciata a Sky Sport, Tsitsipas ha infatti ammesso di essere un tifoso del Genoa, raccontando anche come è nata la sua passione per il grifone. Queste le sue parole: “Il Genoa è la squadra che tifo fin da quando sono bambino. È iniziato tutto giocando ai videogame: lì ho deciso che sarebbe stata la squadra italiana per cui avrei fatto il tifo. Quando non ho impegni di campo, seguo la squadra. Un giorno avrei piacere di andarli a tifare di persona, al Ferraris”. I rossoblu, dopo la deludente retrocessione in Serie B dello scorso anno, sono al secondo posto in classifica in caffetteria, in pole per risalire in Serie A e all'inseguimento del Frosinone primo in graduatoria. A fare il tifo per il ritorno in massima serie un supporter speciale: Stefanos Tsitsipas.