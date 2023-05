Gilardino, conferenza Genoa-Ascoli: “Squalifica? Ca**i loro”

Il Genoa contro l' Ascoli si giocherà il primo match point per la promozione diretta in Serie A . Lo farà davanti i propri tifosi al "Luigi Ferraris", ospitando i ragazzi di Breda. Gilardino ha presentato il match in conferenza stampa.

Genoa-Ascoli, le dichiarazioni di Gilardino

Queste le parole di Gilardino in vista del prossimo impegno di Serie B: "Affrontiamo una squadra in salute che dopo il cambio di allenatore ha trovato equilibrio e identità forti, con giocatori di categoria e di qualità. Da parte nostra ci sono grande fiducia e consapevolezza di voler affrontare la gara nel migliore dei modi, ma sempre con massima umiltà e grandissima lucidità. Il nostro popolo ci vuole stupire. E’ una cosa bella, emozionante. Noi, da parte nostra, dobbiamo avere il focus dentro la partita. Testa, cuore e gambe. E’ un aspetto importante”. Sugli indisponibili. “Sabelli si è allenato ieri, è il primo giorno che si è allenato con noi. Mimmo sarà da valutare nelle prossime settimane, per il resto i ragazzi stanno bene”. Sulla sua assenza in panchina, causa squalifica. “Scherzando con Caridi e con lo staff ho detto: ‘Domani saranno cazzi vostri’. Però scherzando. Io vivo sempre con grande passione e desiderio di portare a casa i risultati e sarà domani anche dalla tribuna. Però sarò sempre vicino ai ragazzi. Cercherò prima della gara, in riunione tecnica, di parlargli e stimolarli”.