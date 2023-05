Pazzi per il Genoa: il mondo lo celebra

GENOVA - Una festa infinta quella del popolo rossoblù che dopo aver invaso le strade e le piazze di Genova prosegue sui social. E dopo la promozione matematica sono arrivati tantissimi messaggi di complimenti alcuni anche un po’ a sorpresa come nel caso di Alexander Blessin, l’ex tecnico sostituito proprio da Gilardino. «Congratulations to Alberto Gilardino, all the players, staff and amazing fans of Genoa on your return to serie A. Forza Genoa!» sono state le parole dell’allenatore di Stoccarda. Da lontano sono arrivati i complimenti del Vasco da Gama, famiglia 777, ma anche del Boca jr dall’Argentina così come i tifosi dell’Herta, ultimo club in ordine cronologico ad essere entrato nella galassia del gruppo americano, hanno salutato il ritorno in Serie A del Grifone con uno striscione. Da Miami invece le parole più importanti, quelle di Josh Wonder numero uno di 777 Partners. «A nome di 777, vorrei congratularmi con il Genoa per il prestigioso risultato raggiunto oggi. Siamo orgogliosi di vedere il Genoa tornare in Serie A, dove merita di stare. Sapevamo che questo viaggio sarebbe stato difficile, ma la nostra fiducia e la nostra convinzione non hanno mai vacillato. Tutti in società hanno lavorato instancabilmente e i nostri giocatori e tutti i membri dello staff hanno lottato duramente per noi per tutta la stagione. Voglio ringraziare in particolare i nostri incredibili tifosi, la cui passione e fede hanno contribuito in modo determinante a questo successo. Non vedo l’ora di festeggiare con voi al Ferraris molto presto. Forza Genoa! Only One Year!».