Genoa, Criscito dà l'addio calcio con il gol decisivo contro il Bari

Il 7 luglio 2022 Criscito aveva salutato il Genoa per trasferirsi al Toronto , ma il 3 gennaio dello scorso anno ha deciso di fare il percorso inverso con la missione di riportare i grifoni in quella Serie A che aveva perso sul campo coi suoi compagni di squadra. Missione compiuta.

Criscito, giù il sipario su una carriera da applausi: tutti i numeri

Criscito appende le scarpette al chiodo con un bilancio di 228 partite, 22 gol e 13 assist in Serie A; 155 presenze, 15 reti e 21 assist nella Premier Liga russa; 53 match disputati, 4 gol in Serie B oltre ai quindici gettoni e al sigillo messo a segno in MLS. Duecentonvantuno volte Criscito è sceso in campo con il Genoa, la squadra con cui ha giocato di più nella sua carriera impreziosita anche da 26 presenze con la Nazionale.