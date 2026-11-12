Verona, Suslov è un caso: sarà addio?

VERONA - C’è un mistero che attraversa la stagione dell'Hellas Verona e le sedute di Peschiera, un enigma vestito di gialloblù che risponde al nome di Tomas Suslov. Il fantasista slovacco vive una dimensione parallela, un cortocircuito sportivo che agita l’ambiente scaligero e alimenta interrogativi pesanti sulla gestione del talento classe 2002. Da un lato il deserto dei minuti accumulati con la maglia dell’Hellas; dall’altro, l’onnipresenza e la centralità ritrovata con la sua Nazionale. I numeri raccontano fedelmente la trama di questo paradosso. In campionato, fin qui, Suslov ha messo a referto appena quattro presenze , impreziosite da una sola apparizione da titolare, prima di fermarsi ai box per un guaio fisico. Il totale recita la miseria di 152 minuti giocati agli ordini di Marco Baroni. Un bottino magro, quasi impalpabile per un elemento di qualità superiore chiamato a fare la differenza sulla trequarti. Eppure, lo stesso ragazzo che a Verona fatica a trovare continuità e spazio, si trasforma in un imprescindibile punto fermo quando indossa la casacca della Slovacchia. Il cortocircuito si è acuito sensibilmente alla fine di ottobre, quando il club scaligero ha diramato un bollettino medico ufficiale che parlava chiaro: “ lesione di medio grado al bicipite femorale destro ”. Uno stop che avrebbe dovuto imporre settimane di terapie mirate e un rientro graduale nella quiete del centro sportivo veronese.

Dal bollettino medico alla chiamata in nazionale

E invece, incurante delle perplessità della società di appartenenza, Suslov ha risposto alla chiamata del commissario tecnico Vladimir Weiss, volando in patria per unirsi al gruppo. E nessun rientro anticipato alla base. Anzi, la sensazione netta è che il ct Weiss non abbia alcuna intenzione di rinunciare al suo gioiello in vista del doppio impegno nella fase a gironi di Nations League. La Slovacchia scenderà in campo domani contro le Isole Far Oer, per poi chiudere il mini-ciclo il 16 novembre contro il Kazakistan. Due gare in cui Suslov, salvo colpi di scena, è pronto a scendere nuovamente in campo, accumulando minuti preziosi che andrebbero a stridere clamorosamente con l'infermeria da cui formalmente proveniva.

Rischio di rottura totale

Ora l’attenzione della società è interamente rivolta alla sfida di domani. Se il commissario tecnico dovesse impiegare Suslov dal primo minuto o comunque a gara in corso, per l’Hellas si tratterebbe di una vera e propria beffa istituzionale e sanitaria. Quel che oggi appare come una crepa nei rapporti tra le parti, si trasformerebbe inevitabilmente in una rottura totale e definitiva. E sullo sfondo, con l’inverno ormai alle porte, prende sempre più corpo l’ipotesi di un addio a gennaio.