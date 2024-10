Adorante (Juve Stabia): è nata una stella?

TORINO - Era in rampa di lancio da tempo, Andrea Adorante, classe 2000, il centravanti che con una doppietta in nemmeno tre minuti nel Tempio di Marassi ha capovolto la Samp (1-2), rilanciato la stagione della Juve Stabia, oltre che aver fatto salire le sue quotazioni. Adorante è di Parma e a livello giovanile s’era diviso tra il vivaio ducale e quello interista. Per poi debuttare in Serie A con la maglia del Parma il 28 settembre 2020, giocò gli ultimi dieci minuti nel successo per 4-1 sul Bologna. Un mese dopo segnava il suo primo gol da professionista, nel 3-1 in Coppa Italia che il Parma inflisse al Pescara. Dopodiché, il sipario su di lui scende per quattro anni, in cui il ragazzo va a farsi le ossa in C. Parte dalla Virtus Francavilla (17 presenze, 1 gol), passa al Messina (31 partite, 8 gol) per poi fermarsi per un anno e mezzo alla Triestina (43 presenze e 10 gol.) Sinché il 4 gennaio di quest’anno diventa della Juve Stabia, in prestito con obbligo d’acquisto in caso di promozione in B delle Vespe campane. E ciò accade, anche grazie ai suoi gol, la Juve Stabia già in C inizia a essere quella squadra rognosa, difficile da affrontare, che si sta rivelando anche in B. Il primo gol nella categoria, Adorante lo mette a segno contro il Palermo, anche se è il primo ko in campionato degli stabiesi (1-3). Sinché non s’arriva a venerdì sera. Alle Vespe che sono di scena al Ferraris contro la Sampdoria di Sottil, impegnata in una non semplice ricorsa in classifica. Blucerchiati che, nonostante lo stadio vuoto - punizione per i disordini del derby di Coppa Italia contro il Genoa - prima dell’intervallo passano con la rete del solito Coda. Poi inizia la ripresa, è subito tutta un’altra Juve Stabia che nell’arco di neanche 3’, capovolge la partita grazie ai due gol di Adorante, da vero centravanti, pescato con assist prima da sinistra e poi da destra. E lui sempre lì, pronto alla stoccata vincente, favorito anche da un Silvestri in porta tutt’altro che impeccabile. Nel dopogara, Andrea l’ha raccontata così: “Quando segni due gol in uno stadio del genere e contro un avversario così forte, provi una grande emozione. Peccato non aver avuto i nostri tifosi al seguito, il Ferraris sarebbe stato pieno e per noi giocatori è sempre un bene. Resta la soddisfazione enorme per un risultato che ci consente di lanciare un messaggio a tutte le squadre della B ma pure a noi stessi. Siamo stati bravi a reagire dopo lo svantaggio, siamo una squadra che costruisce tante occasioni in tutte le partite e ho avuto la possibilità di sfruttare due ottimi cross arrivati dalle fasce”. E adesso viene il bello. Ora Adorante diventerà uno da tenere d’occhio e forse sarà più difficile confermarsi. Ma il ragazzo ha fisico e colpi per farsi valere e magari chiudere la stagione in doppia cifra, con la Juve Stabia, che a differenza dalla sua ultima partecipazione alla Serie B - quattro anni fa - riesce a mantenere la categoria. Anche perché prima di imporsi a Marassi, nel turno precedente la Juve Stabia di Guido Pagliuca aveva battuto il Pisa capolista: che la sosta per le Nazionali non faccia svanire questo meraviglioso incantesimo.