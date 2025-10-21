Presunte infiltrazioni mafiose: la Juve Stabia in amministrazione controllata

Disposta l'amministrazione controllata per la Juve Stabia a causa di presunte infiltrazioni mafiose. Il decreto per il club gialloblù di Serie B, che riguarderebbe anche altre società che si occupano dei servizi collegati alle manifestazioni sportive, è stato emesso dal tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli, del Procuratore Nazionale Antimafia e del Questore di Napoli. Ora la società sarà gestita da un pool di professionisti nominato appositamente.

"Juve Stabia, presunte infiltrazioni mafiose"

"Un quadro generale preoccupante, un caso scuola": così si è espresso il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo circa la 'subordinazione' alla camorra, in particolare ai clan D'Alessandro e Imparato, della Juve Stabia oggi finita, finita sotto gestione controllata dopo la disposizione del tribunale di Napoli. Melillo ha sottolineato come si tratti "del terzo caso in Italia: prima della Juve Stabia ci sono stati analoghi provvedimenti per il Foggia Calcio e il Crotone Calcio".

"Gli spostamenti della squadra, la sicurezza, il beveraggio, le gestione dei biglietti: tutto era nelle mani della camorra". Così invece il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, nel corso di una conferenza stampa indetta a seguito della disposizione dell'amministrazione controllata delle 'Vespe' per presunte infiltrazioni mafiose. "La Juve Stabia è una società che milita in serie B - ha aggiunto il procuratore Gratteri - e questo fa scalpore". I gialloblù, guidati da mister Ignazio Abate, sono reduci dalla vittoria nel derby di sabato contro l'Avellino, e scenderanno in campo nuovamente domenica in casa del Padova alle ore 15.00.