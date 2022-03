LECCE - Il Lecce di mister Baroni è sceso in campo anche quest'oggi per una seduta d'allenamento. Mirino puntato sulla sfida di sabato prossimo contro il Frosinone. Il danese Hjulmand è tornato a lavorare in gruppo, con i due portieri Gabriel e Bleve che sono stati gli unici a non svolgere la seduta con il resto dei compagni. Domani è previsto un test in famiglia al Via del Mare.