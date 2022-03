LECCE - E' proseguita in mattinata la preparazione del Lecce in vista della sfida col Frosinone. Assenti i nazionali Plizzari ed Helgason, il cui rientro nel capoluogo pugliese è fissato per domani, il tecnico Baroni ha ritrovato il portiere Bleve. L'estremo difensore salentino, ha infatti recuperato dallo stiramento accusato prima dell’impegno col Brescia, ed è tornato a disposizione, mentre Gabriel ha svolto un lavoro differenziato. Domani di nuovo in campo, per un'altra seduta mattutina.