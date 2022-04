Lecce, Baroni: "Ternana? Mi aspetto una gara piena di insidie"

LECCE - "Al momento ho bisogno di tempo per decidere chi far giocare: c'è stato dispendio di energie con il Frosinone, abbiamo fatto una grande gara con una squadra importante. E non dimentichiamo che nella gara precedente avevano battuto il Benevento". Lo ha dichiarato il tecnico del Lecce, Marco Baroni, in vista del prossimo match, con la Ternana: "Loro - commenta Baroni - non sono una squadra tranquilla: hanno ancora possibilità di centrare obiettivi. Hanno infilato risultati importanti col cambio di modulo, ci serviranno massimo impegno e concentrazione, sarà una gara piena di insidie. Il tempo per prepararci è stato poco, ma i ragazzi sono eccezionali nel lavoro. Di Mariano? Ne abbiamo fatto a meno a lungo, non è mai stato un alibi, ma è importante per noi e sarà a disposizione come gli altri. Siamo tornati a vincere ma siamo soprattutto tornati a lavorare. Io non finirò mai di esaltare le doti di questa squadra, il dato dei tiri subiti rende bene l’idea. E’ un gruppo che dà emozioni perché gioca per maglia, gente e città dando sempre tutto, al di là del risultato. Questo è importante esaltarlo al di là del risultato. Quando dai tutto è tantissimo per me”.