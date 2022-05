Baroni: "C'è voglia di continuare con il Lecce in Serie A"

LECCE - L'allenatore del Lecce Marco Baroni, è intervenuto ai microfoni di Sky"Ci troveremo in settimana per parlare del futuro. C'è la stima e la voglia di proseguire insieme. La cavalcata è stata complicata e difficile - commenta il tecnico in merito alla recente promozione in Serie A - inizialmente il progetto prevedeva la valorizzazione della rosa, ma ci siamo subito accorti di avere un ottimo organico e un gruppo di ragazzi straordinari. E' stato uno dei campionati più difficili, c'erano tante squadre attrezzate per vincere e il motivo di orgoglio è anche aver portato avanti un'idea di lavoro, con un pubblico straordinario. E nelle ultime partite, con uno stadio pieno, finalmente dopo due anni di pandemia, il pubblico ci ha dato un sostegno incredibile e finalmente il Lecce è tornato in paradiso, nel campionato che merita".