Lecco in B: un atto di giustizia e di buon senso

La riammissione del Lecco in Serie B , decisa dal Consiglio Federale, è un atto di giustizia e di buon senso, riparatorio di un provvedimento ingiusto qual era stata la bocciatura della Covisoc , motivata da un cavillo burocratico. Come se la fatidica pec arrivata in ritardo fosse stata colpa del club lariano, al quale non era stata concessa nessuna proroga dei termini d’iscrizione al campionato cadetto, riconquistato sul campo dopo cinquant’anni.

Come se lo slittamento di dieci giorni dei playoff non avesse influito sulla tempistica della procedura. Come se alla Covisoc non fosse bastata la disponibilità del Padova ad ospitare il Lecco all’Euganeo, in attesa della ristrutturazione del Rigamonti Ceppi, ad onta dei 237 chilometri che separano la città manzoniana da quella veneta. Una volta tanto, fra pandette e azzeccagarbugli, ha prevalso la logica del buon senso. Buona Serie B, Lecco. Goditela con i tuoi tifosi perché te la sei meritata tutta.