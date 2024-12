Mantova, la lezione di Piccoli perché uno su diecimila ce la faccia

Un giorno, parlando di settori giovanili Mino Favini , il più grande scopritore di talenti del calcio italiano, scomparso nel 2019, mi chiese: "Hai presente la canzone di Gianni Morandi che s'intitola "Uno su mille ce la fa? Ecco. Se va bene, uno su diecimila di questi ragazzi ce la fa a diventare un giocatore professionista. Forse. Perché nel calcio ci vuole cultura. Da noi, all'Atalanta, chi non studia non gioca". Le parole di Mino mi sono tornate in mente leggendo le cronache della festa prenatalizia per il vivaio del Mantova Calcio, organizzata nel meraviglioso Teatro Sociale virgiliano. Lì, ha preso la parola il presidente Filippo Piccoli , classe 1973, capace, in una sola stagione, di riportare la squadra in B dal ripescaggio in C, dopo 14 anni di assenza dal secondo campionato professionistico. Rivolto alla platea di tesserati, genitori e tecnici, ha chiesto: "In tutta onestà, chi ha più di due insufficienze a scuola si alzi in piedi“.

L'uno dopo l'altro, una trentina di ragazzi ha risposto all'invito. Il cui mittente, rivolto ai tecnici, ha avvertito: "In marzo, se questi ragazzi non avranno rimediato, non giocheranno più nel Mantova. Ci metteremo in contatto con le scuole e verificheremo“. I genitori hanno applaudito calorosamente. Il presidente della rinascita, che il settore giovanile ha rifatto da capo a piedi, ha confidato: “Mi sono accorto come, anche da parte dei genitori, ci sia un'esasperata corsa al risultato, alla prestazione. Abbiamo gente che si lamenta se il figlio non gioca o viene sostituito, ma un bambino di dieci anni prima di tutto deve divertirsi. Abbiamo bisogno di lanciare messaggi formativi perché tutto parte dalla cultura. Noi del calcio dobbiamo trasmettere principi sani: uno di questi è frequentare la scuola con profitto. Sei sotto in due materie? Ti impegni e rimedi, se vuoi continuare a giocare nel Mantova. Preferisco avere tanti ragazzi bravi nello studio, anziché tanti bravi calciatori“. Parole da stampare e affiggere in ogni spogliatoio, a cominciare dalle scuole calcio. Parole che danno un calcio alla somaritudine, infida dribblomane della cultura a spese dei malcapitati aspiranti Ronaldo in erba, allevati in batteria dalla cupidigia consanguinea nella speranza che un giorno portino a casa fama, gloria e soprattutto denaro. , dal latino colere, coltivare: la conoscenza, il sapere, lo studio, la funzione sociale essenziale, creando un universo simbolico e mentale fatto di modelli di condotta, di norme di azione, di maniere di pensare e di agire.

Ammonisce Virgilio: "Felice colui che può arrivare a conoscere la causa ultima delle cose". Anche se da grande vuol fare il calciatore. In fondo, tutto si tiene. La sortita di Piccoli ne riflette la filosofia di vita, tradotta nel brillante cammino imprenditoriale: l'ha scandito la costruzione del Gruppo che ne porta il nome, operativo da vent'anni e punto di riferimento delle telecomunicazioni per imprese, sfociato nel 2017 in Energy, azienda attiva nella fornitura di energia per utenti domestici, già sponsor del Verona, culla del presidente che ha riportato il Mantova all'onor del mondo. Alla storica Gazzetta cittadina, fondata nel 1664, il giornale più antico del globo fra quelli attualmente ancora in pubblicazione, riferendosi alla risposta del tessuto imprenditoriale ai suoi sforzi, Piccoli ha dichiarato "C’è stato un riconoscimento tangibile da parte degli sponsor per quanto la società ha fatto. Avevate ragione: se parli chiaro e ottieni risultati, la città ti viene dietro». Ora tocca ai ragazzi con più di due insufficienze. Seguitelo.