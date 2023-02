Il Modena degli italiani può fare i playoff

TORINO - C’è anche il Modena di Attilio Tesser in lizza per i playoff, ed è una bella notizia per il calcio italiano, la squadra che domenica ha fatto 2-2 in casa con la corazzata Genoa, era l’esaltazione del tricolore: su 16 giocatori utilizzati, 14 erano italiani, uno è un marocchino nato ad Abano Terme (Oukhadda, ex giovanili Toro, nel giro dell’Under 23 del Marocco, si spera di non rimpiangerlo come Cheddira, anche se col Genoa è stato espulso) e un solo vero straniero, il moldavo Ionita (arrivato a gennaio dal Pisa). E’ vero, il Modena si presentava a questa B come una matricola di spessore, capace nella scorsa a stagione di salire dalla C mettendo insieme 21 risultati utili di fila con 14 vittorie consecutive, una delle promozioni più belle di Tesser, in precedenza capace di portare in B il Novara (col doppio salto alla A in due stagioni), la Cremonese (facendo una rimonta leggendaria sull’Alessandria) e il Pordenone (sfiorando poi la A, arrivando in semifinale playoff). Però, in questa B dalle grandi piazze, era difficile che il Modena potesse ritagliarsi uno spazio da protagonista, anche se bisognava guardarlo col rispetto che si deve a un allenatore che centra (quasi) sempre l’obiettivo e che conosce la categoria come pochi. Certo, in stagione non sono mancati momenti difficili ma patron Rivetti non è un mangia-allenatori anzi, non ama proprio cambiare guida tecnica e ha pagato dare sempre fiducia a un esperto nocchiero come Tesser, che ha fatto ritrovare la B al Modena al primo anno della gestione societaria da parte della famiglia Rivetti, autentici innamorati del pallone, loro per primi promotori di una squadra essenzialmente italiana, encomiabili anche perché scelgono di usare maglie che rispettano i colori sociali tradizionali, senza proporre gli improbabili pastrocchi con cui quasi tutte le società vessano le proprie tifoserie. I progetti per il futuro parlano anche di riportare il Modena in quella Serie A che manca dal 2004. Ma per quest’anno, con la concorrenza feroce che propone questa B, è già un gran bel risultato essere oggi all’8° posto, con gli stessi punti di Palermo e Pisa, appena uno in meno del Cagliari e tante piazze blasonate alle spalle. Insomma, sono ben altre le squadre “obbligate” a conquistare un posto negli spareggi promozione, il Modena può provarci a fari spenti, senza pressioni. Anche perché i valori in squadra non mancano. In porta c’è Gagno, che nella cavalcata della scorsa annata si segnalò per il gol da 80 metri che portò alla vittoria chiave sull’Imolese. Al netto di qualche sbavatura (come domenica scorsa l’uscita imprecisa sul gol genoano di Dragusin), resta un portiere che più spesso porta punti; in difesa ha un buon peso la coppia centrale, Pergreffi (la sua storia calcistica è un mito a Modena) e Cittadini (scuola Atalanta, se n’è innamorato il ct Mancini ma starà fuori un mese per una lesione muscolare, poteva essere chiamato in azzurro alla prossima convocazione); sulla sinistra cresce bene il 21enne Ponsi, ex vivaio Fiorentina. Mediana dove s’impone sempre più Gerli, bello rivederlo in B, la meritava da tempo. Davanti reparto ben assortito che però dovrà scontare un mesetto d’assenza di Diaw: con Tesser era diventato grande (lo valorizzò al meglio nel Pordenone che lo vendette al Monza), col tecnico di Montebelluna è tornato ad esserlo (10 reti fra campionato e Coppa Italia). Al mercato di gennaio è arrivato Strizzolo (già due gol, dopo le tre reti del girone d’andata nel Perugia), altro uomo di Tesser. Per non parlare di due giocatori che stanno dando parecchio (e non era scontato che ciò accadesse): il trequartista Tremolada (10 assist fra campionato e Coppa Italia) e l’attaccante (che ora gioca sottopunta) Falcinelli (7 gol totali), uno che in B ha fatto cose importanti ma che andava verificato dopo una annata da spettatore in A nel Bologna. Per non parlare di Bonfanti, l’attaccante classe 2002 più interessante di tutta la B, già 6 reti e nel mirino di Torino e Sassuolo, con lui si sta facendo strada anche il 21enne Giovannini. Insomma, zitto zitto, il Modena di Tesser ha le carte in regola per provarci a ritagliarsi un posto al sole e chissà che la conferma possa arrivare già sabato quando i canarini saranno ospiti della Reggina, avanti di 4 punti ma in grossa crisi. La voglia di provarci c'è. Ma è meglio non dirlo.