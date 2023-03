Palermo-Modena, conferenza Tesser: "Assenze non un alibi. Spiace per Poli"

Il sorriso ritrovato nell'ultimo turno di campionato grazie alla vittoria sul Pisa , la ricerca della continuità in un'inisidiosa trasferta al Barbera contro il Palermo : il Modena non ha intenzione di fermare la sua corsa. Dopo un periodo complicatissimo fatto di tre sconfitte di fila, i gialloblu hanno ritrovato la vittoria lo scorso weekend e hanno voglia di dare seguito al bel successo contro i nerazzurri, provando a scavalcare in graduatoria proprio i rosanero, prossimo avversario.

Tesser alla vigilia del Palermo

A poche ore da Palermo-Modena, così il tecnico dei gialloblu Attilio Tesser: "A Palermo credendo in noi stessi. E dobbiamo crederci tanto, come abbiamo fatto contro il Pisa, perché l’avversario è di qualità, l’ambiente sarà bello e caldo, l’obiettivo stagionale è ancora da raggiungere e i punti, nell’ultima fase del campionato, pesano ancora di più. Possiamo vincere o perdere o pareggiare, giocare una volta bene e un’altra volta meno bene, ma quando ci siamo, con la testa e con le gambe, quando siamo il Modena che noi stessi conosciamo e riconosciamo, in partita ci stiamo sempre e contro tutti. A Palermo mi aspetto una gara bella, avvincente, perché loro giocano per vincere e noi dovremo rispondere con le nostre proposte di gioco. Assenze? Non è mai stato un alibi e mai lo sarà, gli assenti ci sono e pesano nelle possibili rotazioni, dopo la sosta contiamo di recuperare qualche elemento, ma siamo soprattutto dispiaciuti per Andrea Poli, che oggi si deve operare. Il suo infortunio fa male: aveva fatto tanto per ritornare in forma e ci stava dando una grossa mano, con la sua volontà e la sua esperienza”.