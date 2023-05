Modena, addio Tesser: ufficiale il divorzio con l'allenatore

Modena-Tesser, è addio

Questa la nota con cui il Modena, a campionato ormai concluso, ha ufficializzato l'addio da Attilio Tesser: "La famiglia Rivetti e tutto il Modena FC, con affetto e stima profonda, ringraziano l'allenatore e il suo staff per la professionalità e la passione dimostrate in queste due stagioni sportive ricche di traguardi, successi importanti e condivisi che rimarranno indelebili nella storia del club: a tutti auguriamo il meglio per il futuro". Due le stagioni con l'allenatore veneto alla guida dei gialloblu: dapprima la promozione dalla Serie C alla Serie B, quest'anno una salvezza tranquilla centrando il decimo posto.