Bianco, conferenza Feralpisalò-Modena: "La loro classifica è bugiarda"

Feralpisalò-Modena, parla Bianco

Così si è espresso il tecnico gialloblù alla vigilia del match: "La prima settimana della pausa l’abbiamo dedicata a noi stessi, per lavorare quegli aspetti che dobbiamo ancora migliorare. In questi ultimi giorni ci siamo invece concentrati sulla preparazione della gara, analizzando l’avversario senza tenere in considerazione la sua attuale classifica, che è bugiarda. Le analisi hanno evidenziato un avversario con una precisa identità, che lavora bene con il proprio allenatore, insomma questa è la classica partita che potremmo farla diventare complicata se non andremo in campo con la mentalità giusta. L'attenzione deve essere esclusivamente sulla Feralpisalò. Le nostre tre vittorie sono state importanti per indirizzare il percorso, per avere consapevolezza, fiducia e autostima, allo stesso tempo sono passate appena tre gare e quindi è davvero presto, troppo presto, per dare giudizi definitivi".