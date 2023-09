Bianco, conferenza Modena-Lecco: "Possiamo dare fastidio a tutti"

Paolo Bianco, dopo aver lasciato la Juventus a giugno per accettare l'offerta del Modena, ha iniziato al meglio questa stagione in Serie B. Tre vittorie e un pareggio con una partita, quella contro il Brescia da dover recuperare dopo il rinvio della prima giornata.

C'è tanto del tecnico in questo avvio importante degli emiliani in cadetteria e domani, sabato 23 settembre, giocheranno al Braglia contro la noe promossa Lecco, ancora a secco di punti dopo due gare disputate. L'allenatore dei canarini ha parlato in conferenza.

Modena-Lecco, conferenza Bianco

Paolo Bianco ha analizzato questo inizio di campionato del Modena: “Queste prime quattro gare, che ci hanno portato in dote dieci punti, hanno dimostrato che se giochiamo ad alta intensità, con il ritmo giusto, possiamo dare fastidio a qualsiasi avversario, altrimenti rischiamo di adeguarci al tenore della gara, com’è successo a Piacenza, e non possiamo mettere in vetrina le nostre qualità, collettive e individuali”.

Sulla partita col Lecco: “Ma la situazione è diversa rispetto al primo trittico. Io e lo staff dobbiamo avere al lucidità di sfruttare al meglio tutta la rosa che abbiamo a disposizione e i calciatori quella di saper leggere le tante partite che s’incastrano dentro una partita. Quella col Lecco sarà una gara ostica ed è la più importante”.