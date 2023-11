Bianco contro Pirlo, quanta Juve in Modena-Samp: "Insieme a Coverciano"

Guai a chiamarla sorpresa. Il Modena di Paolo Bianco sta trovando continuità di risultati e veleggia nelle posizioni nobili della classifica di Serie B . Il tecnico, arrivato in estate dopo aver collaborato con Allegri alla Juve , è pronto alla sfida contro la Sampdoria dall'alto di un rullino di marcia invidiabile: un pareggio e tre vittorie nelle ultime quattro partite; nell'ultima è maturato il successo arrivato allo scadere nello scontro diretto col Catanzaro . Una sfida nella sfida tra due ex bianconeri visto i trascorsi di Bianco e Pirlo . Alla vigilia del match (ore 16:15) ha parlato in conferenza stampa il tecnico degli emiliani.

Modena-Sampdoria, conferenza Bianco

Bianco valuterà disponibili e indisponibili fino alle ore immediatamente precedenti al calcio d'inizio: “Ma non deve essere assolutamente un alibi. Il Modena ha già dimostrato di avere un gruppo unito e valido; chi gioca fa bene e, spesso, chi entra in corsa decide”.

Bianco ja studiato attentamente la Sampdoria: “Una squadra che all’inizio del campionato è stata probabilmente condizionata dai fatti non calcistici dell’estate; adesso è una realtà in crescita, la classifica non rispecchia i suoi reali valori. I nostri risultati, invece, hanno dato consapevolezza e autostima a una squadra all’inizio di un nuovo percorso. Abbiamo voglia di fare bene davanti ai nostri tifosi prima della sosta e, come sempre, per arrivare al risultato serviranno tante componenti”.

Parole al miele per Andrea Pirlo: “Ci troveremo di fronte un avversario forte e davvero ben allenato. Con Andrea Pirlo abbiamo frequentato lo stesso corso per allenatori a Coverciano e abbiamo condiviso molte ore parlando di calcio”.