Modena, esonerato Bisoli: fatale la sconfitta con lo Spezia

Il Modena ha esonerato Pierpaolo Bisoli. Fatale l'ultima sconfitta contro lo Spezia. Un ruolino di marcia quello degli emiliani che non è stato sufficiente per una conferma dell'allenatore: solo due vittorie e 11 punti in classifica, a tre lunghezze dall'ultimo posto. Una stagione iniziata male, che ha convinto la dirigenza al cambio di rotta sulla panchina. La formazione è stata affidata temporaneamente a Paolo Mandelli, attuale tecnico della Primavera. Le prime indiscrezioni sul possibile successore portano all'ex Cristian Bucchi, insidiato da Marco Zaffaroni.