Modena ora vuole stupire: Mandelli convince tutti e Palumbo detta calcio

La scorsa estate il Modena ha provato ad alzare l’asticella ma finora al canarino gli stava andando piuttosto male. Sotto la guida della famiglia Rivetti, il club emiliano vive la terza stagione di fila in Serie B. Dopo due annate concluse con salvezze più o meno stiracchiate, lo scorso agosto a Modena c’era tanta voglia di dare l’assalto al cielo della B. E un mercato importante lasciava intendere che fosse possibile. No, invece. Complice (anche) una lunga serie d’infortuni, il Modena stava precipitando in classifica. Pier Paolo Bisoli, che nel finale della scorsa stagione aveva raddrizzato la baracca evitando una retrocessione in C che a un certo punto pareva dietro l’angolo, ha di fatto deluso, visto che è stato esonerato, prima dell’ultimo turno, col Modena penultimo. Per la sostituzione giravano nomi prestigiosi e costosi ( Pirlo e Semplici) , sinché la famiglia Rivetti ha deciso di pescare dalla Primavera canarina e di dare una possibilità a Paolo Mandelli.

Mandelli, chi è?

Chi era costui? Milanese, 56 anni, ex attaccante che esordì in A nell’Inter per poi passare a Lazio, Sambenedettese, Messina, Reggiana, Monza, Foggia (ai tempi di Zemanlandia), quindi un quinquennio al Modena (dal 1996 al 2001, 139 presenze e 13 gol) per poi chiudere al Sassuolo, dove aveva iniziato da allenatore della Primavera. E i giovani pareva dovessero essere il suo pane sino alla pensione, anche se gli era già capitato di approdare in prima squadra, ma solo da traghettatore. Stavolta invece potrebbe non esserlo. L’esordio, il 2-0 del 9 novembre alla Carrarese, non è stato banale. Gli apuani sbarcavano al Braglia in serie positiva da 6 giornate (con 10 punti conquistati), non era dunque scontata la vittoria. Che invece è arrivata con una prova convincente e le reti del difensore Cauz e di Antonio Palumbo, il jolly a tuttocampo del Modena, uno che il suo lo stava facendo anche quando le cose non giravano (13 presenze, 3 gol e ben 8 assist, nessuno ne ha fatti di più in questa B). Ma quel che più conta è che con quei tre punti, complice la classifica corta della B, il Modena s’è ritrovato dal penultimo posto a un punto sopra i playout, con la possibilità di guardare anche alla zona playoff (dista 3 lunghezze).

Ciò avverrà con Mandelli?

Ciò avverrà con Mandelli? Pare proprio di sì, la società l’ha confermato sino al termine della stagione anche in virtù delle 6 stagioni che il ds Catellani ha vissuto con lui, Troiano lo affiancherà come vice. E attenzione, perché il vero Modena, forse deve ancora vedersi. I tanti infortuni hanno finora condizionato la stagione (in avanti, quello di Pedro Mendes su tutti). Ma alla ripresa, quando il Modena sarà di scena a Cosenza, la rosa dovrebbe essere quasi al gran completo e solo da allora si vedrà se il Modena potrà coltivare ambizioni. Legate anche al modulo. Mandelli ha sorpreso tutti, incardinando il suo debutto con un 3-4-3 in cui i canarini per la prima volta dopo un mese e mezzo non hanno preso gol. Altro segnale che fa ben sperare.