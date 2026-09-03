Modena, come galoppa... Galloppa: perché può essere la sorpresa della Serie B

A sorpresa, ma neanche troppo, il Modena è in testa alla B , a punteggio pieno dopo due giornate, assieme a Palermo e Mantova . Sorpresa relativa perché il club della famiglia Rivetti, che ha iniziato il suo quinto campionato di fila di Serie B, ormai è una certezza della categoria. E con una buona crescita progressiva, il Modena potrebbe anche essere la sorpresa del campionato . Magari non sarà il nuovo Frosinone. Ma s’intravede la possibilità di fare meglio della passata stagione, quando il Modena, sotto la guida di Sottil, chiuse al 6° posto, cioé ai playoff. E, probabilmente, l’ex stopper del Toro si giocò la conferma per essere stato sconfitto in casa dalla Juve Stabia di Abate nel turno preliminare. Quel giorno vennero a galla tutti i limiti del Modena di Sottil: nello scorso equilibrato torneo, il Modena fu la prima squadra ad andare in testa da sola. Ma poi, l’undici in campo restava sempre troppo piatto, per quanto solido, inevitabile il successivo calo.

Daniele Galloppa e il nuovo Modena

E così si è puntato su Daniele Galloppa, 41 anni, forse il più interessante dei sette allenatori debuttanti in questa B, da giocatore fu un esterno alto spumeggiante e proprio questo gli hanno chiesto a Modena: portaci un po’ di bollicine. Detto, fatto. Il Modena il 28 agosto ha mostrato tutto il suo potenziale col trionfo dello Zini: uno 0-3 ineccepibile inflitto a quella Cremonese che dovrebbe essere la terza forza della B, dopo Palermo e Verona. Partita decisa da due “guastatori” che si candidano a un gran torneo: prime due reti di Giacomo Olzer, trequartista scuola Milan che finì nella contropartita Tonali, quando lo acquistò il Diavolo. A 25 anni, dopo una solida esperienza di B, potrebbe essere l’occasione giusta, ciò ha detto la doppietta sublime che ha inflitto alla Cremonese. L’altra rete di Giuseppe Caso, 27 anni, rientrato dal prestito di Monza, dove è stato decisivo per l’ascesa in A dei biancorossi, con strappi devastanti. Con due così si può andare lontano, lo si era già intuito all’esordio, col successo di Benevento (1-2), a segno Caso e Santoro, mediano ormai da A.

Modena, l’obiettivo è il salto di qualità

A trovare un difetto, forse manca una prima punta di peso, ma magari Montevago, scuola Samp, prelevato dal Perugia con un discreto investimento, diventa la sorpresa della sorpresa Modena. Per altre conferme, riparliamone domenica, fischio d’inizio alle 15, quando al Braglia, per il debutto interno in campionato, sbarcherà l’Avellino di Nesta. E il Modena, per fare il salto di qualità, dovrà dimostrare di essere più forte in casa, il tallone d’Achille di Sottil.