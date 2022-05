Monza in A, i complimenti di Balotelli: "Fiero di voi"

MONZA - Anche Mario Balotelli asi è unito ai festeggiamenti per la storica promozione del Monza in Serie A. Super Mario ha vestito la maglia biancorossa solo nella seconda parte della scorsa stagione (arrivò a dicembre 2020) realizzando 6 gol in 14 presenze ma mancando il grande obiettivo (eliminati in semifinale dal Cittadella). L'ex Inter su Instagram ha pubblicato una storia con la foto della festa scrivendo: "Fiero di voi" con i tag al Monza e al presidente Silvio Berlusconi. Balotelli ha anche speso un pensiero ai tifosi biancorossi: "Felicissimo anche per i tifosi, so quanto ci tenevano".