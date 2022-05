MONZA - È il gran giorno del Monza, dopo il successo sul campo del Pisa domenica per la storica promozione in Serie A il club brianzolo è pronto a festeggiare con i suoi tifosi. La squadra ha organizzato un pullman scoperto che partirà da via Lecco per poi toccare alcuni punti nevralgici della città come il Ponte dei Leoni, l'Arengario e Piazza Trento e Trieste, poi via Mentana fino ad arrivare all'U-Power Stadium verso le ore 19:30 dove si svolgerà la cerimonia di premiazione della Lega B.