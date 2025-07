"Mi raccomando, rispondigli": Bianco, il Monza e quella telefonata con Allegri

Bianco, Monza e il retroscena su Allegri

Bianco fu collaboratore di Allegri alla Juventus nel 2022. In conferenza il neo tecnico ha rivelato come ad anticipargli della chiamata di Adriano Galliani per la panchina dei brianzoli sia stato proprio l'allenatore del Milan: "Lo sento spesso, ho un rapporto d'amicizia con mister Allegri: per me è una persona con valori superiori alla media, e non mi riferisco solo alle persone del mondo del calcio ma in generale. Ha un'intelligenza molto molto sottile, andremo spesso a cena quest'anno. La prima persona che mi ha telefonato, avvisandomi che mi avrebbe chiamato Galliani è stato lui. Mi ha detto 'Paolo ti chiamerà Galliani: mi raccomando rispondigili!' (ride, ndr)". D'altronde è noto dai tempi dell'esperienza al Milan insieme il rapporto che lega Allegri all'attuale dirigente del Monza. E così venuto a sapere dell'interesse per Bianco come allenatore, il tecnico toscano ha avvisato l'amico... per tempo.