Il Monza passa al fondo americano Blv, Galliani lascia e non sarà presidente: i dettagli

Giornata storica per il futuro del Monza . La Fininvest , società guidata dalla famiglia Berlusconi che controllava il club brianzolo dal 2019, ha infatti ufficializzato la cessione al gruppo statunitense Beckett Layne Ventures . Si chiude quindi un'era inziata in Serie C e che ha raggiunto il suo apice con la prima storica promozione in Serie A nel 2022.

Monza, finisce l'era Berlusconi: il comunicato

Di seguito il comunicato con cui è stata ufficializzata la cessione del club: "Fininvest S.p.A. e Beckett Layne Ventures (BLV) comunicano di aver perfezionato in data odierna il primo closing dell’operazione per la cessione del capitale sociale dell’AC Monza S.p.A., già annunciata in data 1 luglio 2025. A seguito del completamento delle necessarie autorizzazioni regolamentari e del verificarsi delle condizioni previste dall’accordo, BLV assume ufficialmente il controllo del Club con l’80% delle azioni. Fininvest resterà azionista del club con una quota del 20%, che verrà ceduto a BLV entro il giugno 2026".

Galliani lascia il Monza, c'è l'annuncio

Adriano Galliani lascia il Monza. Il dirigente sportivo ha comunicato alla nuova proprietà del club, e a Fininvest, di non accettare l'incarico di presidente che gli era stato offerto. "Una scelta difficile - spiega - presa per dedicarmi al meglio alle altre attività in cui sono impegnato, ma anche per lasciare alla nuova proprietà e al nuovo management la massima libertà di imprimere la propria visione e portare avanti i loro progetti. Tra questi riportare il Monza in A: un traguardo storico, raggiunto per la prima volta sotto la gestione Fininvest, coronando così il desiderio del Presidente Silvio Berlusconi". Nell'annunciare il suo addio al club, dopo aver rifiutato la carica di presidente che gli era stata offerta, Galliani non dimentica la sua passione per il Monza: "Sono nato e cresciuto a Monza, il Monza è la squadra di calcio per cui tifo dall'età di 5 anni", ricorda il dirigente nello spiegare la difficoltà della decisione, presa nell'esclusivo interesse della società. Nominato amministratore delegato e consulente del Monza nel 2019, per volontà di Silvio Berlusconi, Galliani ha accompagnato il club nella sua scalata dalla Serie C, fino alla storica promozione in Serie A del 2022.