Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Monza, Bianco: "Società vicina ma a me servono punti"

Il tecnico del Monza è a rischio. Il ds Burdisso ha contattato Corini Aquilani: "Fino a questo momento ci è mancato solo il killer instinct"
Diego Marturano
1 min
MonzabiancoAquilani
Monza, Bianco: "Società vicina ma a me servono punti"© LAPRESSE
Monza

Monza

Tutte le notizie sulla squadra

MONZA - Otto punti in sei partite sono un andamento buono forse per una salvezza tranquilla. Non è per questo che è stato costruito il Monza, non è questo quello che dice il monte stipendi, non è nemmeno questo quello che ci si aspetta da Paolo Bianco. Lo stesso allenatore non nasconde di sentirsi in discussione, ma spiega: “Lo sono tutti i giorni non come allenatore ma come persona, quella è la mia misura. Il mio è un lavoro dove &egr

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte