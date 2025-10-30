Il Monza di Bianco si prende la Serie B: quarto successo di fila

MONZA - Dopo dieci giornate il Monza è secondo, ha messo i piedi in zona promozione diretta e questa volta è per restarci. Caso vuole che sia esattamente lo stesso numero di partite che ci ha messo l’anno scorso il Sassuolo, per riprendersi dalla tanto dolorosa quanto simile retrocessione. Per i paragoni forse non è ancora arrivato il momento, ma la squadra di Bianco ha lanciato un messaggio a tutta la Serie B. Tutt