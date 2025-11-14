MONZA - Paolo Bianco sta creando un’identità forte nel Monza. O quanto meno ha il merito di provarci dopo un ultimo anno di Serie A tragicomico, senza vincere mai, e giustamente concluso con la retrocessione, quando invece le due stagioni precedenti erano state brillanti a dir poco, soprattutto per una debuttante assoluta. L’aveva detto all’inizio della sua avventura: "Il problema maggiore sarà convincere la squadra che vincerà tanto, perché di vittorie ne arriveranno veramente tante". Le ultime sei consecutive, peraltro, sono un record societario eguagliato, da provare a superare la prossima settimana con il Cesena. Il mezzo scelto per ottenerle è sicuramente la solidità. Il tecnico ha dato un’impostazione netta alla squadra sin dalle prime amichevoli estive. Possesso sì, ma finalizzato a trovare le soluzioni migliori nelle parti di campo migliori, abolendo lo sterile giro palla sulla trequarti difensiva. All’inizio erano evidenti le difficoltà ad arrivare alla conclusione poi i numeri sono migliorati. Oggi il Monza è settimo per conclusioni totali e sesto per conclusioni nello specchio della porta. Più che sufficiente se hai un sistema difensivo da primato per gol subiti, solamente sette. E se la difesa è da sempre il miglior attacco, altri numeri lo confermano. L’aggressività del Monza è totale: i recuperi sono sempre di più degli avversari e sono sempre più in alto ed anche il baricentro medio in campo è da primato, con 53,2 metri, secondo solamente al sorprendete Modena.

Tradotto: i biancorossi vanno a prendere gli avversari nella loro metà campo, mordono, rubano il pallone e ripartono meglio di tutti. La difesa è dominante, il centrocampo rompe e crea, l’attacco trasforma ed è così che Bianco si è andato a conquistare il primo posto in classifica.