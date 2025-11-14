MONZA - Paolo Bianco sta creando un’identità forte nel Monza. O quanto meno ha il merito di provarci dopo un ultimo anno di Serie A tragicomico, senza vincere mai, e giustamente concluso con la retrocessione, quando invece le due stagioni precedenti erano state brillanti a dir poco, soprattutto per una debuttante assoluta. L’aveva detto all’inizio della sua avventura: "Il problema maggiore sarà convincere la squadra che vincerà tanto, perché di vittorie ne arriveranno veramente tante". Le ultime sei consecutive, peraltro, sono un record societario eguagliato, da provare a superare la prossima settimana con il Cesena. Il mezzo scelto per ottenerle è sicuramente la solidità. Il tecnico ha dato un’impostazione netta alla squadra sin dalle prime amichevoli estive. Possesso sì, ma finalizzato a trovare le soluzioni migliori nelle parti di campo migliori, abolendo lo sterile giro palla sulla trequarti difensiva. All’inizio erano evidenti le difficoltà ad arrivare alla conclusione poi i numeri sono migliorati. Oggi il Monza è settimo per conclusioni totali e sesto per conclusioni nello specchio della porta. Più che sufficiente se hai un sistema difensivo da primato per gol subiti, solamente sette. E se la difesa è da sempre il miglior attacco, altri numeri lo confermano. L’aggressività del Monza è totale: i recuperi sono sempre di più degli avversari e sono sempre più in alto ed anche il baricentro medio in campo è da primato, con 53,2 metri, secondo solamente al sorprendete Modena.
Tradotto: i biancorossi vanno a prendere gli avversari nella loro metà campo, mordono, rubano il pallone e ripartono meglio di tutti. La difesa è dominante, il centrocampo rompe e crea, l’attacco trasforma ed è così che Bianco si è andato a conquistare il primo posto in classifica.
Le iniziative della società
Per alimentare l’entusiasmo però non bastano i risultati. Nonostante il Monza abbia approcciato la Serie B con forza e dopo dodici giornate abbia gli stessi punti del Sassuolo l’anno scorso e addirittura otto in più della versione di Stroppa nella stagione 2021/2022, quella della prima storica promozione, i dati delle presenze allo stadio non sono ancora da grande squadra. In sei partite casalinghe, il Monza ha avuto una media di poco più di 6mila spettatori all’U-Power Stadium. È sedicesimo in questa particolare graduatoria e per percentuale di riempimento fa anche un passetto indietro, con un 35,5% mutuato anche dalla chiusura della parte superiore della Tribuna Est.
Anche se lo zoccolo duro della Curva Davide Pieri resiste sempre ed il coinvolgimento dei Monza Club è sempre più importante, la città e la provincia hanno bisogno d’altro e la società ha deciso di rispondere con due iniziative in vista dello scontro diretto di altissima classifica con il Cesena. Intanto questa mattina la seduta di allenamento sarà a porte aperte, un abbraccio tra tifosi e giocatori che era già stato proposto la scorsa estate. Poi, per la sfida di domenica 23 novembre, è stata attivata una promozione dedicata a tutti gli abbonati, che potranno portare un amico allo stadio al prezzo simbolico di un euro. L’idea è molto americana, proprio come la proprietà che cerca un contatto solido con la città per crescere insieme un progetto radicato e non solo sportivo, per avvicinare gli appassionati ai colori del Monza in una stagione speciale.