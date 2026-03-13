Monza da Serie A anche per… Caso

MONZA - Ci sono giornate che definiscono un intero campionato. Non a caso per Monza-Palermo di domani pomeriggio, Rocchi ha designato Doveri, dirottato in un sol colpo dal derby di Milano alla sfida promozione della Serie B. È un fatto di classifica, ma anche di ambizioni, di investimenti, di esperienza e giocatori. Nonostante il Frosinone stia facendo un torneo eccezionale, Venezia, Monza e Palermo rimangono le tre favorite. In ogni c