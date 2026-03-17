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Monza, dal test alla super sfida

Stasera sfida alla reggiana, sabato c'è il Venezia
Diego Marturano
1 min
Monza, dal test alla super sfida© LAPRESSE
Monza

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Tutte le notizie sulla squadra

Inutile nascondersi: per il Monza questo è il periodo decisivo per alimentare la fuga giusta. La vittoria con il Palermo, larga e mai in discussione, ha messo benzina nel serbatoio delle energie mentali del gruppo. Ora Bianco dovrà trovare quelle fisiche per superare anche lo scoglio Reggiana e mettere ulteriore pressione sulle inseguitrici. “Quando segni sei gol tra andata e ritorno contro il Palermo vuol dire che hai fatto partite perfette”, ha ricord

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