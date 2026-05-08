Lutto in casa Monza: addio all'ex presidente Colombo. Il saluto commovente di Galliani

Lutto per il Monza che piange la scomparsa a 57 anni di Nicola Colombo , ex presidente biancorosso. Imprenditore brianzolo, il 2 luglio 2015 acquistò l'A.C. Monza Brianza all'asta fallimentare, dando vita alla società attuale e riportando il club tra i professionisti . Sotto la sua presidenza, i Biancorossi vinsero il girone B di Serie D nel campionato 2016-2017 con 80 punti, conquistando lo scudetto tricolore di categoria e tornando in Lega Pro a due anni dal fallimento. "Il suo intervento fu decisivo per consentire al Monza di proseguire la propria storia ultracentenaria nel momento più difficile - ricorda oggi il club - Il 28 settembre 2018 cedette la società a Fininvest, aprendo la strada a una nuova fase culminata con la storica promozione in Serie A". Il Monza, nel prepartita della gara di stasera contro l'Empoli, gli dedicherà un momento di commemorazione e la squadra scenderà in campo col lutto al braccio.

Galliani ricorda Colombo: "Nicola figura determinante per il Monza"

"Sono profondamente addolorato per la scomparsa di Nicola Colombo, imprenditore brianzolo ed ex presidente del Monza, al quale mi legavano amicizia, stima e la comune passione per il calcio. Nicola ha rappresentato una figura determinante per il Monza che, solo grazie al suo impegno e alla sua dedizione, ha potuto mantenere viva la storia e la tradizione sportiva della città in anni complessi, permettendo al club di guardare al futuro con fiducia e continuità. Un percorso che dal 28 settembre 2018 è stato portato avanti dal Presidente Berlusconi, conducendo l'AC Monza alla storica promozione in Serie A. Di Nicola conserverò il ricordo di una persona seria, appassionata e profondamente legata ai valori dello sport. In questo momento di grande tristezza, rivolgo alla sua famiglia e ai suoi cari le mie più sentite condoglianze". Lo dichiara il senatore di Forza Italia Adriano Galliani.