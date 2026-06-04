Petagna, è già Fantacalcio 2026/27. Fuori i nomi: “Loro due in Serie A vi sorprenderanno”

Una soddisfazione in più o ti spiace avere mancato la doppia cifra? «Certo che mi rode! Solo per un gol. Con il Catanzaro potevo fare il decimo, poi quest’anno ho preso anche quattro pali e non ho calciato rigori. Ma direi che è andata bene lo stesso».

Quando hai capito che poteva essere la stagione della rinascita tua e del Monza? «Ci ho creduto da subito. Durante il ritiro, quando a pranzo parlavo con i miei compagni storici, Pessina, Birindelli, Ciurria, Colpani, ci dicevamo sempre che se fossimo rimasti tutti sarebbe stato impossibile non vincere. Avevamo un credito per il brutto campionato dell’anno prima e abbiamo fatto di tutto per riscuoterlo».

Come avete vissuto un anno così particolare, dopo la retrocessione, con il cambio di proprietà ed un campionato che si è rivelato molto competitivo? «Non è stato facile, qualcuno non aveva fatto la B o ne aveva fatta poca e ci siamo dovuti adeguare velocemente. Io personalmente mi sono divertito perché abbiamo sempre giocato per vincere. Sul cambio di proprietà, devo dire che non abbiamo notato la differenza: sono stati impeccabili».

Petagna e la gioia della A col Monza: "Dobbiamo prepararci"

Dopo la sconfitta di Mantova che ha allontanato la Serie A, cosa hai pensato? «È stata la delusione più forte, ci siamo arrivati con troppa pressione. Poi quand’è finita la partita Obiang ha mandato un bellissimo messaggio sul gruppo della squadra e ci ha ridato la carica. Penso che ai playoff si sia visto quanto volevamo questa promozione».



È il primo titolo tra i professionisti, che emozione ti ha dato? «Bello vincere. In carriera avevo giocato solo la finale di Supercoppa con il Napoli e, certo, raggiunto tanti traguardi di squadra, ma alzare una coppa è troppo emozionante».



Tu che conosci la A benissimo, quali sono le prospettive? Cosa dovete aspettarvi? «Un campionato di livello superiore, basti pensare alle neo promosse che già sono squadre fortissime e si rinforzeranno pure. E poi un torneo ancora più fisico della B. Dovremmo preparaci bene e cercare di sfruttare la scia dell’entusiasmo positivo che si è creato nel gruppo e attorno a noi».