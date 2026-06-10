Bianco lascia il Monza, attese le dimissioni: i motivi e il futuro

Sembrava destinato a guidare il Monza anche nella prossima stagione, dopo aver conquistato la promozione in Serie A, ma il matrimonio tra Paolo Bianco e il club brianzolo si interromperà prima ancora di ricominciare . L'allenatore, che in passato ha lavorato anche nello staff della Juventus e ha maturato esperienze importanti tra settore giovanile e prima squadra, ha comunicato alla società la volontà di non proseguire il rapporto. Una scelta maturata negli ultimi giorni e che arriva n onostante la conferma pubblica ricevuta dal club biancorosso dopo il ritorno nella massima serie .

Alla base dell'addio divergenze sul futuro

Secondo quanto emerso, Bianco come riportato da Sky avrebbe ritenuto venute meno le condizioni per continuare il progetto tecnico avviato con il Monza. In particolare, al tecnico non sarebbe piaciuta la gestione delle settimane successive alla promozione. L'allenatore si aspettava infatti un confronto immediato con la società e una condivisione più forte delle strategie future. Il primo colloquio con il club sarebbe invece arrivato soltanto sette-otto giorni dopo la conquista della Serie A, senza alcun contatto precedente da parte dei dirigenti. Una situazione che avrebbe alimentato le riflessioni dell'ex Modena fino alla decisione definitiva di interrompere il rapporto. Ora il Monza attende la formalizzazione delle dimissioni da parte dell'allenatore, trattandosi di una scelta presa direttamente da Bianco.

Pisa in pole, ma ci sono anche Verona e Cremonese

Nel frattempo il tecnico non è rimasto fermo sul mercato. Negli ultimi giorni ci sono stati contatti con Verona, Cremonese e soprattutto Pisa, club che lo avrebbe individuato come primo candidato per ripartire dopo l'esonero di Oscar Hiljemark. La situazione lascia il Monza in una posizione delicata. La società, convinta di poter continuare il percorso insieme a Bianco, non avrebbe infatti individuato alternative concrete per la panchina e dovrà ora accelerare la ricerca del nuovo allenatore. Quella che sembrava una semplice formalità dopo la promozione si è trasformata così in una separazione inattesa, destinata a ridisegnare i piani del club in vista della prossima stagione.