Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

C’è il Papu Gomez finalmente: sabato l’esordio col Padova

Dopo 2 anni di stop per doping e un infortunio, dovrebbe debuttare nel secondo tempo
Gianluca Scaduto
1 min
C’è il Papu Gomez finalmente: sabato l’esordio col Padova

Innanzitutto incrociamo le dita, vista com'è andata l'ultima volta, col debutto rinviato per un infortunio muscolare. Ma stavolta, con ogni probabilità, dovremmo esserci: sabato, fischio d'inizio alle 17:15, il gran derby Padova-Venezia sarà nobilitato dalla presenza del Papu Gomez, Campione del Mondo in carica con l'Argentina che ripartirà dalla Serie B, dal Padova di Andreoletti, neopromossa che potrebbe rivelarsi rampante. Gi&agr

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS