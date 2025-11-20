C’è il Papu Gomez finalmente: sabato l’esordio col Padova

Hai già un abbonamento? Accedi
Innanzitutto incrociamo le dita, vista com'è andata l'ultima volta, col debutto rinviato per un infortunio muscolare. Ma stavolta, con ogni probabilità, dovremmo esserci: sabato, fischio d'inizio alle 17:15, il gran derby Padova-Venezia sarà nobilitato dalla presenza del Papu Gomez, Campione del Mondo in carica con l'Argentina che ripartirà dalla Serie B, dal Padova di Andreoletti, neopromossa che potrebbe rivelarsi rampante. Gi&agr
Abbonati per continuare a leggere