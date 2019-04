Serie B, ufficiale: Delio Rossi nuovo tecnico del Palermo

PALERMO - I rumors dei giorni passati ora si sono trasformati in una concreta ufficialità: il nuovo allenatore del Palermo è Delio Rossi. Il riminese classe 1960 prende il posto dell'esonerato Roberto Stellone e riabbraccia i colori rosanero dopo dieci anni: tra il 2009 e 2011 guidò infatti quella che era la squadra di Maurizio Zamparini. Prima di quell'esperienza, Rossi può vantare una Coppa Italia conquistata con la Lazio (di lui i biancocelesti si ricordano anche per il tuffo nel Gianicolo dopo un derby vinto), club che allenò per quattro anni, mentre dopo la fase palermitana ha guidato Fiorentina, Sampdoria, Bologna e lo scorso anno il Levski Sofia in Bulgaria.